دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، الأحد، إن نادي أهلي جدة قد أنهى إجراءات ضمّ الحارس السنغالي إدوارد ميندي، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ولم تكشف قناة "الإخبارية" مدة العقد وقيمته، بل اكتفت بالتأكيد على ظفر نادي أهلي جدة بخدمات حارس مرمى "البلوز".

وكان الصحفي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، قد ذكر أن ميندي سيتوجه للأراضي السعودية، الاثنين المقبل، لإكمال كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

ومثّل إدوارد ميندي (31 عامًا) نادي تشيلسي منذ عام 2020، ولعب منذ ذلك الحين 105 مباريات، تلقى خلالها 86 هدفًا وحافظ على شباكه في 49 مباراة.

وتأتي صفقة الحارس السنغالي في إطار الصفقات الكبيرة التي تبرمها الأندية السعودية هذا الصيف، ولتعزيز صفوف أهلي جدة الصاعد مؤخرًا لدوري "روشن".