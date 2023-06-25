دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتمدت وزارة الرياضة السعودية مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية، برئاسة فهد بن نافل، وفقًا لما أعلن عنه فريق "الأزرق الهلالي" عبر حسابه في منصة تويتر، الأحد.

في بداية يونيو/ حزيران، أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية، تضمن تحويل أندية الهلال والاتحاد والنصر وأهلي جدة إلى شركات يكون كل منها مملوكًا لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75%، ومؤسسات رياضية غير ربحية لكلّ نادٍ بنسبة 25%.

وقد تألف مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية، الفائز بالتزكية والذي سيدير النادي في ضوء مشروع الاستثمار والتخصيص، من: فهد بن نافل (رئيس المجلس) وسليمان الهتلان (نائب الرئيس)، وسلمان التويجري (عضو) وفيصل الغشيان (عضو) وحمد المالك (عضو).

وبذلك يستمر فهد بن نافل (41 عامًا) في العمل الإداري مع فريق "الأزرق الهلالي"، وهو الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة النادي منذ عام 2019، وساهم في تحقيق الفريق لأبرز البطولات، منها: دوري أبطال آسيا والدوري السعودي.