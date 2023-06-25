دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الأهلي المصري، ليلة الأحد، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي تجديد عقد اللاعب حسين الشحات مع الفريق، لثلاث سنوات، وحتّى عام 2026.

ونشر حساب فريق "المارد الأحمر" لقطات مصورة تظهر حضور والدة اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً لمراسم تجديد العقد.

ووجهت والدة الشحات رسالة لنجلها، قائلةً: "النادي الأهلي بيتنا..وعمرنا ما نسيب النادي الأهلي ولو بكنوز الدنيا".

كما ظهر حسين الشحات وهو يقبّل يد والدته، ليُلاقي فعله استحساناً كبيراً.

وكان الشحات قد انضمّ لصفوف فريق "المارد الأحمر" في عام 2019، قادماً من نادي العين الإماراتي، وشارك منذ ذلك الحين في 172 مباراة، سجّل خلالها 39 هدفاً وقدم 42 تمريرة حاسمة، كما حصد برفقة النادي عدداً من البطولات.