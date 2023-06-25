دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألمح الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، أن مهاجم نادي تشيلسي، كاي هافرتز، على وشك الانضمام لفريق "الغانرز"، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن أرسنال اقترب من الظفر بخدمات المهاجم الألماني، هذا الصيف، كما يعمل أيضًا على استقطاب ديكلان رايس، لاعب وست هام يونايتد.

تحدّث أرتيتا عن ذلك، خلال حواره مع صحيفة "ماركا"، قائلاً: "الموهبة لها ثمن، وفي أرسنال، نحن مهتمون دائمًا بالشباب ذوي الخبرة"، مُضيفًا: "أكرر، أنا لا أتحدث عن لاعبين من أندية أخرى"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع: "لكن في حالة كاي (هافرتز) فقد أظهر الكثير بالفعل، بما في ذلك في دوري أبطال أوروبا، إنّه لاعب موهوب ومتعدد الاستخدامات، ويبلغ من العمر 24 عاماً فقط".

فيما رفض ميكل أرتيتا التعليق على تقارير تربط رايس بالنادي، إذ قال: "لا يمكنني الحديث عن لاعبين ليسوا في النادي، أفضّل عدم قول أي شيء".

وزعمت تقارير أن المدرب الإسباني ضمن خيارات نادي باريس سان جيرمان، لتكليفه بالمهام الفنية للفريق، قال أرتيتا عن مستقبله: "لا يسعني إلا أن أقول إنّني سعيد في أرسنال، أشعر بالحب والتقدير أيضاً من قبل المالكين، لدي الكثير من الأشياء لأفعلها لهذا النادي".

وأتمّ ميكل أرتيتا: "أنا سعيد جداً وحقاً، لكن ثق بي، أنا ممتن للغاية لكوني مدربًا لأرسنال".