(CNN) -- نافذة الانتقالات الصيفية الحالية على قدم وساق، مع انتقال العديد من الأسماء إلى أندية جديدة.

إنّها واحدة من أكثر الفترات المحمومة في تقويم كرة القدم، إذ يتنافس الأشخاص الذين لديهم مصادر نقل الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي ليكونوا أول من يكشف عن الاتجاه التالي للاعب.

تمّ فتح نافذة الانتقالات للأندية في إنجلترا واسكتلندا في 14 يونيو/ حزيران، لكن لن تتمكن الأندية من التعاقد مع لاعبين من الخارج حتى تفتح النافذة الدولية في 1 يوليو/ تمّوز، بينما تغلق الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا نوافذ الانتقالات الخاصة بهم في 1 سبتمبر/ أيلول.

هذا العام، هناك عامل جديد مهم: المملكة العربية السعودية.



بالطريقة نفسها التي شق فيها الدوري الصيني الممتاز طريقه إلى الساحة منذ عدة سنوات برسوم انتقال هائلة ورواتب اللاعبين، فإن المملكة العربية السعودية تغري الآن بعض الأسماء الكبيرة في أوروبا للانتقال شرقًا، يأتي ذلك بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

تلقي شبكة CNN نظرة على أكبر الانتقالات حتى الآن، وغيرها من الانتقالات التي يقال إنها على وشك الانتهاء.

كريم بنزيما.. من ريال مدريد إلى الاتحاد

في أول انقلاب كبير في الصيف لدوري المحترفين السعودي، وافق كريم بنزيما على الانضمام إلى الاتحاد بمجرد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وتقدر قيمة الصفقة بأكثر من 100 مليون يورو (106.89 مليون دولار)، بحسب تقارير إعلامية.

الآن، بعمر 35 عامًا، كان بنزيما أحد أفضل المهاجمين في العالم لأكثر من عقد من الزمان، إذ حصد عددًا مذهلاً من الألقاب في مواسمه الـ 14 مع "الميرنغي"، بما في ذلك 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب في الدوري الإسباني.

شهد موسم 2023/2022، عندما فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، حصول الفرنسي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في لعبة الرجال، العام الماضي.

جود بيلينغهام.. من بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد

ربما يكون اللاعب الأكثر رواجًا في كرة القدم العالمية هذا الصيف، جود بيلينغهام يأخذ مواهبه الكبيرة إلى ريال مدريد الموسم المقبل، بعد أن دفع "الميرنغي" لبوروسيا دورتموند 103 ملايين يورو (110.4 مليون دولار) مقابل توقيعه.

لا يزال بيلينغهام يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، وقد نما ليصبح أحد لاعبي خط الوسط الأكثر اكتمالاً في كرة القدم منذ انتقاله إلى دورتموند من نادي الصبا، برمنغهام سيتي، في عام 2020، وأصبح أيضًا شخصية رئيسية في المنتخب الإنجليزي.

بعد موسم مخيب للآمال، يأمل ريال مدريد في أن يكون بيلينغهام نجمًا لسنوات قادمة بمجرد رحيل لوكا مودريتش وتوني كروس.

نغولو كانتي.. من تشيلسي إلى الاتحاد

لاعب خط الوسط الشامل الذي نال الثناء باعتباره أحد أفضل لاعبي خط الوسط في جيله، سرعان ما أصبح اسمًا رئيسيًا آخر ينتقل إلى المملكة العربية السعودية، إذ انضم لنادي الاتحاد في صفقة انتقال مجاني، قادماً من تشيلسي.

وقع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 32 عامًا عقدًا بقيمة 86 مليون جنيه إسترليني (109.8 مليون دولار) سنويًا، وفقاً لوسائل الإعلام البريطانية.

في السنوات الثماني التي قضاها في إنجلترا، فاز كانتي بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأول كجزء من انتصار ليستر سيتي غير المحتمل، وبدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

قبل كل شيء، كانت لياقته الخارقة تقريبًا هي التي تبرز، على الرغم من أنه عانى من الإصابات الموسم الماضي، كان معدل عمل كانتي مذهلاً للغاية منذ وصوله للمرة الأولى إلى إنجلترا مع ليستر في عام 2015، وغالبًا ما تمّ وصفه بأنه يقوم بمفرده بتغطية خط وسط بأكمله.

كريستوفر نكونكو.. من لايبزيغ إلى تشيلسي

بعد ثلاث سنوات من وصوله إلى لايبزيغ من باريس سان جيرمان، أثبت كريستوفر نكونكو نفسه كواحد من أكثر المهاجمين إثارة في كرة القدم الأوروبية.

خلال موسم 2022/2021، سجّل الفرنسي 35 هدفًا، منها 7 في 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وقدم 16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، كما أحرز نكونكو 23 هدفًا في موسم 2023/2022، إذ فاز لايبزيغ بكأس ألمانيا للموسم الثاني على التوالي.

وبحسب ما ورد، دفع تشيلسي 53 مليون جنيه إسترليني (67.7 مليون دولار) للايبزيغ مقابل خدمات نكونكو، مما يمثل نفقات مهمة أخرى لمالك النادي الأمريكي تود بويلي، الذي يأمل أن يتمكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من توفير القوة التي يحتاجها الفريق بشدة في الهجوم.

ألكسيس ماك أليستر.. من برايتون إلى ليفربول

استمتع ألكسيس ماك أليستر بموسم مثير مع فريق برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أدائه مع الأرجنتين في كأس العالم هو ما جعل الجميع يقفون ويتنبهون لذلك.

بعد ليونيل ميسي يمكن القول بسهولة أن ماك أليستر كان أفضل لاعب للأرجنتين في قطر، وحركته ولعبه في الهجوم كان عاملاً حاسمًا في رفع منتخب "التانغو" للكأس، للمرة الأولى منذ عام 1986.

ورد أن ليفربول دفع رسومًا أولية قدرها 35 مليون جنيه إسترليني (44.6 مليون دولار)، التي قد ترتفع إلى 55 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) مع الإضافات، إذ يأمل يورغن كلوب أن يعوض ماك أليستر رحيل روبرتو فيرمينو.

روبن نيفيز.. من ولفرهامبتون واندررز إلى الهلال

قد لا يكون روبن نيفيز أكبر نجم ينقل مواهبه إلى المملكة العربية السعودية، لكن انتقاله الذي تبلغ قيمته 47 مليون جنيه إسترليني إلى الهلال ملحوظ، لأن لاعب خط الوسط لا يزال يبلغ من العمر 26 عامًا فقط، حتى انتقاله، كان اللاعبون على مشارف نهاية حياتهم المهنية فقط هم الذين انتقلوا إلى السعودية.

بالنظر إلى أن برشلونة كان حريصًا على توقيع نيفيز، فإن الصفقة تعد انقلابًا مهمًا للهلال والدوري بشكل عام، لكن حجم رسوم الانتقال أثار الدهشة نظرًا لأن اللاعب الدولي البرتغالي لم يتبق سوى عام واحد على عقده، لم يكن أي نادٍ في أوروبا سيدفع ما يقرب من تلك الرسوم للاعب يمكن أن يغادر مجانًا الموسم المقبل.

كان نيفيز نجمًا لدى ولفرهامبتون منذ انضمامه عندما كان النادي في بطولة الدرجة الثانية في إنجلترا، وأصبح أفضل لاعب وقائد للفريق مع الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

كاي هافرتز.. من تشيلسي إلى أرسنال

يقال إن أرسنال على وشك الانتهاء من توقيع مهاجم تشيلسي كاي هافرتز، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (83 مليون دولار)، إذ يتطلع ميكيل أرتيتا لتعزيز فريقه بعد استسلام الفريق في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذا تمكن أرسنال من إبرام الصفقة، فسيقوم هافرتز على الفور بتحسين التشكيلة الأساسية للفريق، وأعرب العديد من المعجبين عن دهشتهم من بيع لاعب بجودته إلى منافس مباشر، لكن تشيلسي بحاجة للتخفيف بعد تضخم كبير.

سجّل هافرتز هدف الفوز لتشيلسي ضدّ مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، وسيأمل أرسنال في المزيد من هذا السحر مع عودة الفريق إلى المنافسة الأولى في كرة القدم الأوروبية، للمرة الأولى منذ 2017/2016.

ديكلان رايس.. من وست هام إلى أرسنال



بعد قيادة وست هام للفوز بلقب الدوري الأوروبي، وهو أول لقب كبير للفريق منذ عام 1980، من المحتمل أن ينتقل قائد الفريق ديكلان رايس إلى أرسنال.

لا يزال رايس يبلغ من العمر 24 عامًا فقط، وقد أثبت نفسه كواحد من أكثر لاعبي خط الوسط الواعدين في أوروبا، و ورد أن وست هام طلب حوالي 100 مليون جنيه إسترليني (127.7 مليون دولار) للتخلي عن اللاعب.

أظهر رايس بعض التوهج الهجومي أيضًا، إذ قدّم جهدًا منفردًا مذهلاً ضد جينت في الدوري الأوروبي للمؤتمرات.

رايس، الذي كان في صفوف الشباب في تشيلسي ثم وست هام، اختير أفضل لاعب في دوري المؤتمرات، وبحسب ما ورد سيضطر أرسنال إلى تجنب اهتمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بالتوقيع معه.

ماتيو كوفاتشيتش.. من تشيلسي إلى مانشستر سيتي

بعد أن أصبح ثاني فريق إنجليزي في التاريخ يحقق الثلاثية، بدأ بالفعل تجنيد مانشستر سيتي لتعزيز الفريق للدفاع عن الألقاب الثلاثة.

يبدو أن لاعب خط وسط تشيلسي الكرواتي، ماتيو كوفاتشيتش، سيصبح أول إضافة كبيرة لبيب غوارديولا للنافذة مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (38.3 مليون دولار)، مع استمرار تشيلسي في السماح للاعبيه بالرحيل.

مع توقع أن قائد النادي، إلكاي غوندوغان، بشكل متزايد أن يترك النادي وبرناردو سيلفا يفكر أيضًا في خياراته، سيحتاج السيتي إلى كوفاتشيتش إذا أراد النادي مواصلة هيمنته في إنجلترا وأوروبا.