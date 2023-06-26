دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاقٍ رسمي مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي، لضم لاعب الأخير، مارسيلو بروزوفيتش، إلى صفوف فريق "العالمي"، هذا الصيف.

كما أكد الصحفي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، أن النادي السعودي اتفق بالفعل مع النادي الإيطالي للسماح برحيل متوسط الميدان الكرواتي إلى النصر، لكنّه أشار إلى أن اللاعب لم يتخذ قراره حتّى الآن.

يبلغ بروزوفيتش من العمر 30 عامًا، وينشط في خط الوسط، ويعد من أبرز اللاعبين في مسابقة الدوري الإيطالي في مركزه.

وانضمّ بروزوفيتش إلى إنتر ميلان في عام 2016، ولعب 330 مباراة مع الفريق منذ ذلك الحين، سجّل خلالها 31 هدفًا وقدّم 43 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، شارك بروزوفيتش في 87 مباراة مع منتخب كرواتيا، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع مثلها.