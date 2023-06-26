دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد السعودي، الاثنين، استضافة مدينة جدة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر تنظيمها خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول المقبل من هذا العام.

ويشارك في مونديال الأندية 7 فرق، وهي: مانشستر سيتي الإنجليزي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وكلوب ليون المكسيكي، وأوراوا الياباني، والأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، إضافة لبطل مسابقة (كوبا ليبرتادوريس).

وأوضح اتحاد كرة القدم في السعودية أن هذا القرار جاء بعد زيارة وفد من مسؤولي "الفيفا" لمدينة جدة في الأسبوع الماضي، وبعد الاطلاع على الاستعدادات لاحتضان البطولة.

وأكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد، على "استعداد مدينة جدة لتنظيم هذه النسخة وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير، في ضوء تاريخ المدينة الحافل بتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وامتلاكها مجموعة واسعة من المرافق المتطورة والبنى التحتية، في خطوة تعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة على مستوى استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية".

وتابع بالقول: "قطاع الرياضة ركيزة أساسية لمسيرة التحول المستمرة التي تشهدها المملكة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030، في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من قيادة هذا الوطن العظيم، حيث نجحت المملكة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الرياضية، وأسرعها نمواً على مستوى العالم".

وأوضح المسحل أن "استضافة بطولة بحجم كأس العالم للأندية، يجسّد فرصة مثالية لتطوير اللعبة محليّاُ، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة، وإظهار الوجه الحقيقي للمملكة، وتسليط الضوء على حسن ضيافة شعبها وشغفه الكبير بكرة القدم".

وسبق لمدينة جدة السعودية وأن استضافت أحداث رياضية كبيرة، ومنها: كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي.