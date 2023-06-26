برشلونة يعلن ضم إلكاي غندوغان ويكشف مدة العقد وقيمة الشرط الجزائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم النجم الألماني، إلكاي غندوغان، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي بصفقة انتقال حر تمتد حتى 30 يونيو/حزيران من عام 2025، وفقا لبيان نشره النادي عبر موقعه الرسمي الإثنين.

وكشف النادي الكتالوني أن عقد اللاعب الألماني سيمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ووضع برشلونة شرط فسخ بقيمة 400 مليون يورو على عقد نجم مانشستر سيتي السابق.

وسيتم غندوغان عامه الـ33 في 24 أكتوبر/تشرين أول المقبل، وانتقل إلى صفوف برشلونة بعد أن لعب لأندية شالكة وبروسيا دورتموند الألمانيين ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وحقق لاعب الوسط الألماني لقب دوري أبطال أوروبا مع السيتي الموسم الماضي وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قبل 7 مواسم.