دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد إعلان الهلال السعودي التعاقد معه، أكد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي أنه يطمح لكتابة "التاريخ" مع الفريق السعودي وذلك أثناء لقائه رئيس مجلس إدارة النادي، فهد بن نافل.

ونشر الهلال على "تويتر" مقطع فيديو للقاء كوليبالي مع بن نافل، إذ قال المدافع السنغالي: "السلام عليكم سررت بلقائك سعادة الرئيس"، ليجيب بن نافل بالقول: "وعليكم السلام سعدت بلقائك أيضا وأهلا بك في الرياض".

وأردف المدافع السنغالي بالقول: "أنا سعيد الحمدلله وأطمح لكتابة التاريخ معا إن شاء الله"، وردّ رئيس الهلال: "أنا متفائل جدا بأنك ستكون قدوة لفريقنا ولزملائك وأتمنى لك الكثير من النجاح الباهر وتحقيق البطولات".

وتابع بن نافل قائلا: "اعتدنا في الهلال على الفوز بكل الكؤوس ومعك إن شاء الله وبوجودك سنحقق لقب دوري أبطال آسيا ولدينا هدف لنحققه أيضا في كأس العالم".

وكان الهلال قد أعلن عن ضم كوليبالي إلى صفوفه قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء الأحد، في صفقة كلفت الهلال 23 مليون يورو حسبما أعلنه الصحفي المختص بسوق الانتقالات فابريزيو رومانو.