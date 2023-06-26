بعد انضمامهما لنادي الهلال.. حقائق وأرقام عن كوليبالي وروبن نيفيز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أبرم نادي الهلال السعودي صفقتين من أكبر الصفقات على مر تاريخه من حيث التأثير والشهرة، بعد أن ضمّ المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز، هذا الصيف.

ونستعرض فيما يلي أبرز الحقائق والأرقام عن هذا الثنائي، المتوقع منه صنع الفارق مع "الأزرق الهلالي".

كوليبالي

ولد في 20 يونيو/ حزيران عام 1991، في سينت ديه دي فوج بفرنسا، يمتلك الجنسية السنغالية وينحدر من أصول فرنسية.

ويُعرف باعتناقه الإسلام، ويُحيي عادة الشعائر الدينية في بشهر رمضان.

وبدأ مسيرته الكروية مع سانت دي الفرنسي قبل أن ينضم لنادي ميتز ويتم ترفيعه للفريق الأول عام 2010، وانتقل بعد ذلك لجينك البلجيكي عام 2012، وبعد بروزه نجح نابولي الإيطالي في الظفر بخدماته عام 2014، ثمّ ارتدى قميص تشيلسي الإنجليزي عام 2022.

في الموسم الماضي، شارك مع "البلوز" في 32 مباراة، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها هدفين وصنع واحدًا.

على الصعيد الدولي، يمتلك بحوزته 70 مباراة دولية مع منتخب السنغال، أحرز خلالها هدفًا، وكان ظهوره الأول مع "أسود التيرانغا" في سبتمبر/ أيلول 2015.

من إنجازاته الفردية: أفضل مدافع في الدوري الإيطالي 2019، وتواجد في تشكيل العام في مسابقة (الكالتشيو) 4 مرات، وأفضل لاعب سنغالي في عامي 2017 و2018، وحضر في تشكيل "الكاف" 3 مرات.

من إنجازاته الجماعية: كأس أمم إفريقيا وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وكأس بلجيكا.

نيفيز

ولد في مارس/ آذار 1997 في البرتغال، يمتلك الجنسية البرتغالية.

بدأ مسيرته الكروية مع الفئات العمرية في نادي بورتو البرتغالي، قبل أن يتم ترفيعه للفريق الأول عام 2014.

ظهر بقميص النادي البرتغالي في 93 مباراة، سجّل خلالها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وانتقل لنادي وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي عام 2017، حتى بات أحد أبرز لاعبي الوسط في مسابقة الدوري الممتاز (البريميرليغ).

لعب 253 مباراة مع فريق "الذئاب"، قد أحرز 30 هدفاً وصنع 13 آخرين.