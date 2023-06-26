دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منحت رابطة الدوري الفرنسي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان السابق، جائزة أفضل لاعب أجنبي في المسابقة لموسم 2023/2022.

وكان اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022 قد شارك في 32 مباراة في مسابقة الدوري، خلال الموسم المنصرم، سجّل خلالها 16 هدفًا وصنع مثلهم.

كما حقق نجم منتخب "التانغو" لقب المسابقة مع النادي الباريسي، وذلك للمرة الحادية عشر في تاريخ الفريق.

وقرر ميسي (36 عامًا) الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان، هذا الصيف، والانضمام لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

ومنذ أيام قليلة، أكد ميسي في تصريحات إعلامية على "صعوبة تكيفه" مع النادي الباريسي، مُشيرًا إلى أنه كافح رفقة عائلته من أجل التأقلم.

كما كشف ميسي عن وجود "خلاف" مع بعض جماهير باريس سان جيرمان، التي أطلقت صافرات استهجان ضدّه خلال مباريات الفريق الأخيرة، لافتًا أن ذلك حدث بالفعل مع زملائه كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.