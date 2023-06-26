رسمياً.. ريال مدريد يحسم مصير لوكا مودريتش مع النادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الاثنين، توصله إلى اتفاقٍ مع اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، يقضي بتمديد عقد الأخير مع الفريق حتّى 30 يونيو/ حزيران 2024.

وارتبط اسم متوسط الميدان الكرواتي بالأندية السعودية، هذا الصيف، قبل أن يعلن "الميرنغي" عن استمرار اللاعب في صفوفه لعام آخر.

وكان مودريتش قد انضم لنادي ريال مدريد عام 2012، قادماً من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ولعب 488 مباراة مع الفريق الإسباني، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 37 هدفاً وقدّم 77 تمريرة حاسمة.

وحقق لوكا مودريتش (37 عاماً) 23 لقباً خلال 11 موسماً مع "الميرنغي"، ومنها: دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية، والدوري الإسباني وكأس إسبانيا.

على الصعيد الدولي، يمتلك متوسط الميدان الكرواتي 166 مباراة مع منتخب بلاده، أحرز خلالها 24 هدفاً وصنع 27 آخرين.