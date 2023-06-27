دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت تقارير صحفية إن نادي النصر السعودي في طريقه للتعاقد مع حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، وجود اتفاق بين جميع الأطراف لإتمام صفقة انتقال اللاعب المغربي إلى صفوف "العالمي"، لمدة 3 سنوات ممتدة حتى يونيو/ حزيران 2026.

ولد زياش في مارس/ آذار عام 1993، وينشط في مركز الجناح الأيمن ومركز خط الوسط المتقدم، قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي هيرنفين الهولندي وانتقل لنادي تفينتي عام 2014، قبل أن يرتدي قميص نادي أياكس أمستردام 2016.

لعب حكيم زياش 165 مباراة مع أياكس أمستردام، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 49 هدفاً وصنع 81 آخرين، ثمّ غادر أسوار الفريق وقرر تمثيل نادي تشيلسي الإنجليزي عام 2020.

شارك اللاعب المغربي في 107 مباريات مع "البلوز"، بجميع البطولات،أحرز خلالها 14 هدفًا وقدّم 13 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، خاض زياش 54 مباراة مع منتخب المغرب، قد سجّل 20 هدفًا وصنع 11 آخرين، وكان أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في وصول "أسود الأطلس" للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم في قطر.