مانشستر سيتي يعلن أول صفقاته هذا الصيف.. تعرّف إلى لاعبه الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر سيتي، الثلاثاء، ضمّ اللاعب ماتيو كوفاتشيتش إلى صفوفه، في صفقة مدتها 4 سنوات، قادمًا من نادي تشيلسي.

وأصدر فريق "السيتيسينز" بيانًا عبر موقعه الرسمي، حمل الإعلان عن الظفر بخدمات متوسط الميدان الكرواتي.

وقال كوفاتشيتش على أعقاب ذلك: "هذه خطوة رائعة بالنسبة لي، ولا أطيق الانتظار لبدء اللعب مع السيتي"، مُضيفًا: "يعرف أي شخص شاهد هذا الفريق، تحت قيادة بيب، كم هم جيدون، بالنسبة لي، فهم الأفضل في العالم، الألقاب التي فازوا بها واضحة للجميع، لكنهم أيضًا أفضل فريق كرة قدم".

وتابع: "الانضمام إلى هذا الفريق هو حقًا حلم لأي لاعب، لا يزال لدي الكثير من التعلم والتطوير لأقوم به، وأنا أعلم أنه تحت إدارة بيب يمكنني أن أصبح لاعبًا أفضل، وهو أمر مثير حقًا بالنسبة لي".

من جانبه، قال مدير كرة القدم في النادي، تشيكي بيغريستين: "ماتيو لاعب ممتاز، لديه خبرة كبيرة في أندية المستوى الأعلى واللعب في الدوري الإنجليزي، لقد كان قرارًا بسيطًا للغاية بإحضاره إلى السيتي، لأنه يمتلك الصفات التكتيكية والفنية التي نبحث عنها في لاعب خط وسط".

وقضى ماتيو كوفاتشيتش 5 مواسم مع فريق "البلوز"، ولعب 221 مباراة، سجّل خلالها 4 أهداف، وقدم 13 تمريرة حاسمة، وفاز معه بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

وشارك متوسط الميدان الكرواتي (29 عامًا) في 95 مباراة دولية، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 8 آخرين.