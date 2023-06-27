دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إنه لا يفكر في رئاسة النادي الأهلي المصري، موضحا أسباب ذلك، وتحدث عن الحالة الصحية للفنان المصري الشهير عادل إمام، بسبب تقدمه في العمر.

وجاءت تصريحات ساويرس في مداخلة مع برنامج (حضرة المواطن) الذي يقدمه المذيع سيد على، مساء الإثنين، كما نشر ساويرس رابطا لتصريحاته خلال المداخلة على صفحته الرسمية بتويتر.

وردا على سؤال بأنه "كان فيه كلام حول المنافسة الانتخابية على رئاسة النادي الأهلي بعد الكابتن محمود الخطيب، هل من الممكن في يوم من الأيام تترشح لرئاسة النادي الأهلي؟" فرد ساويرس قائلا: "لا، لعدة أسباب، أولا، لأني مش فاضي، وبأحاول أقلل عدد ساعات العمل دلوقتي، ودي شغلانة عايزة تفرغ تام".

وأردف ساويرس قائلا: "ثانيا: فيه تدخل للدولة في الأندية وكدة، وأنا ما ينفعش معايا النظام ده، ما أقدرش أخد تعليمات وأنفذ وخلاص، علاوة على إن المنظومة كلها غلط لأن الأندية غير مخصخصة زي القطاع العام بالضبط.. وهما لازم يطرحوا الأندية للشعب كله في البورصة ويكون فيه جميعة عمومية تنتخب مجلس الإدارة وتحاسبه".

وحول النادي الذي سيشجعه إذا التقى الأهلي في مواجهة نادي (زد) الصاعد حديثا للدوري الممتاز، فقال: الأهلي طبعا، أنا أهلاوي"، وكرر تأكيده بقوله: "أنا عندي ذكرياتي وعندي تاريخي فأنا من جيل صالح سليم ورفعت الفناجيلي، ما أقدرش أجي النهاردة وتقولي انسى الأهلي، طبعا لأ".

كما أكد رجل الأعمال المصري أن مهرجان الجونة سيعود مجددا بعد توقفه نتيجة ما تعرض له من انتقادات. وحول الفنان عادل إمام وإن كان قد دعاه لمهرجان الجونة، رد ساويرس: "أنا دعيته من سنتين، وهو عمره ما بيحضر.."، واصفا علاقتهما بأن "هناك تاريخ طويل من المحبة والصداقة بينهما، وأنه تم تكريم الفنان عادل إمام في مهرجان سابق وهو في السن بتاعه ما يقدرش يسافر".

وفيما يتعلق بوضع عادل إمام الصحي، قال رجل الأعمال المصري: "هو كويس أوي أوي، هو طبعا كبر ولكنه بيهزر وبيضحك، وأول ما شافني خدني بالأحضان، جميل زي ما هو وربنا يدي له الصحة..".