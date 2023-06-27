رياض محرز يمازح إيلكاي غوندوغان بعد رحيله إلى برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص اللاعب رياض محرز على توجيه رسالة وداع لزميله إيلكاي غوندوغان، بعد رحيل الأخير عن صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والانضمام لنادي برشلونة الإسباني.

ونشر المهاجم الجزائري، عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام، صورًا تجمعه مع متوسط الميدان الألماني، وعلّق قائلاً: "غوندوغان سنفتقدك، أفضل لاعب"، مُضيفاً: "كل التوفيق لك في فصلك التالي".

وقال محرز مازحاً: "المزيد من الركلات الحرة بالنسبة لي"، إذ كان اللاعبان يتبادلان تنفيذ الركلات الثابتة.

وانضمّ غوندوغان لصفوف الفريق الكتالوني بصفقة انتقال حر تمتد حتى 30 يونيو/ حزيران من عام 2025.

وكشف برشلونة أن عقد متوسط الميدان الألماني سيمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ووضع الفريق الكتالوني شرط فسخ بقيمة 400 مليون يورو في عقد نجم مانشستر سيتي السابق.

ولعب رياض محرز وغوندوغان معًا لما يقرب 5 سنوات، حققا خلالها عددًا من البطولات، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.