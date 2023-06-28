من أكثر الأسماء تداولاً في سوق الانتقالات.. تعرّف على ديكلان رايس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعتبر ديكلان رايس، لاعب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، من أكثر الأسماء تداولاً في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وقد ارتبط بناديي أرسنال ومانشستر سيتي في الآونة الأخيرة.

وذكر الصحفي، فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن فريق "الغانرز" الأقرب للظفر بخدمات متوسط الميدان، مُشيراً إلى انسحاب فريق "السيتيسينز" من سباق التعاقد معه، نظراً للمطالب المالية الكبيرة.

ولد رايس في 14 يناير/ كانون الثاني 1999، وينشط في خط الوسط، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي وست هام يونايتد، منذ عام 2017.

لعب ديكلان رايس 245 مباراة مع النادي، سجّل خلالها 15 هدفاً وقدّم 13 تمريرة حاسمة، وحصد رفقة الفريق لقب دوري المؤتمر الأوروبي هذا العام.

على الصعيد الدولي، خاض 43 مباراة مع منتخب إنجلترا، وأحرز 3 أهداف.

وتبلغ قيمته السوقية 90 مليون يورو (98 مليون دولار)، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".