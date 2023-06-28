أهلي جدة السعودي يظفر بخدمات أفضل حارس مرمى حول العالم في عام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أهلي جدة السعودي، الأربعاء، ضمّ الحارس السنغالي إدوارد ميندي لصفوف الفريق، لمدة 3 سنوات حتى عام 2026، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونشر نادي أهلي جدة، عبر حسابه على منصة تويتر، فيديو لأبرز اللقطات لحارس "أسود التيرانغا"، قائلاً: "أسد التيرانجا أفضل حارس في العالم إدوارد ميندي أهلاوي".

ومثّل ميندي (31 عامًا) فريق "البلوز" منذ عام 2020، ولعب منذ ذلك الحين 105 مباريات، تلقى خلالها 86 هدفًا وحافظ على شباكه في 49 مباراة، وحقق رفقة الفريق لقب دوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية.

وكان إدوارد ميندي قد فاز بجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم في عام 2021، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتأتي صفقة الحارس السنغالي في إطار الصفقات الكبيرة التي تبرمها الأندية السعودية هذا الصيف، ولتعزيز صفوف أهلي جدة الصاعد مؤخرًا لدوري "روشن".