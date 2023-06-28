بينها بايرن ميونخ وليفربول .. أندية أوروبية تُهنئ المسلمين بعيد الأضحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأت أندية أوروبية المسلمين بمناسبة عيد الأضحى، الموافق 28 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال نادي بايرن ميونخ الألماني، على تويتر: "عراقة باهرة وتاريخ حافل من بطل البوندسليجا إلى الأمة العربية والإسلامية، ‎#عيد_أضحى_مبارك وينعاد عليكم بالخير!".

وغرّد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي: "يهنئ نادي مانشستر سيتي الأمة الإسلامية بحلول ‎#عيد_الأضحى_المبارك كل عام وأنتم بخير".

وكتب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي: "من الجميع في ‎#يونايتد إلى الأمة العربية والإسلامية تهانينا لكم بمناسبة ‎#عيد_الأضحى المبارك. عساكم من عواده، وعيدكم مبارك!".

وقال نادي ليفربول الإنجليزي: "من الجميع في ليفربول إلى العالم العربي والإسلامي.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة ‎#عيد_الأضحى عيد مبارك عليكم وعلى كل من تحبون!".

وكتب نادي إنتر ميلان الإيطالي: "نتمنى لكم ولكل من تحبون عيد أضحى مبارك جعل كل أيامكم عيد يا إنتريستا".

وغرّد نادي إسي ميلان الإيطالي: "أبشروا عاد العيد، وعادت الأناشيد الجميع في ميلان يتمنى لكم عيد أضحى مبارك عــســـاكــم مــن عـــواده".

وتقدمت أندية أخرى بأحر التهاني والمباركات للأمة الإسلامية، وهي: نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان وفالنسيا وغيرهم.

وحرصت الأندية على التهنئة باللغة العربية والاهتمام بهذه المناسبة، لتأكيد ارتباطها بجماهيرها حول العالم.