دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد استاد المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية أداء آلاف المصلين صلاة عيد الأضحى في مشهد وُصف بـ"المهيب" الأربعاء.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية مقطع فيديو يُظهر توافد المصلين إلى استاد المدينة التعليمية وقالت الوكالة إن جموعا "غفيرة" من المصلين توافدت إلى الاستاد المونديالي لأداء صلاة العيد.

وعلقت الشيخة مريم آل ثاني على المقطع بالقول: "في مشهد مهيب.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى في استاد المدينة التعليمية".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أدى صلاة العيد في منطقة لوسيل مع جموع من المواطنين الأربعاء.

يذكر أن استاد المدينة التعليمية كان قد استضاف 8 مباريات في كأس العالم 2022 وكان أبرزها مواجهة منتخبي البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي المونديال.