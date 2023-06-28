دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ النجم المصري، محمد صلاح، متابعيه بمناسبة عيد الأضحى، الأربعاء، بكلمات حصدت الكثير من التفاعل.

وكتب محمد صلاح عبر صفحته على تويتر: "كل عام والجميع بخير وعيد أضحى مبارك علينا كلنا".

وحصدت تغريدة النجم المصري الكثير من التفاعل، إذ هنأه كثيرون بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

من جانبهم، كان لبعض المشجعين السعوديين طريقة مختلفة بتهنئة النجم المصري وذلك عبر نشر صور غير حقيقية له بقميص بعض الأندية السعودية مثل الهلال والاتحاد.

وتمني الجماهير السعودية النفس بأن تشاهد "الملك المصري" في ملاعبها خلال الفترة المقبلة وسط موجة التعاقدات التي تبرمها الأندية في المملكة مع نجوم أوروبا.