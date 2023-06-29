دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، أن الهجوم على الإسلام أصبح "موضة" وذلك في أعقاب حادثة حرق نسخة من المصحف في السويد، الخميس.

وقال أبوتريكة على تويتر: " عجيب أمر هذا العصر الذي أصبح موضته الهجوم على الإسلام والرسول الكريم ﷺ وحرق المصحف الشريف ظنًا منهم أن هذا سيمنع أو ينهي الاسلام فى دولهم والعالم".

وتابع المحلل الرياضي المصري قائلا: "أوربا والغرب يريد المسلم الكيوت منزوع الدسم كما عمدة لندن او رئيس وزراء اسكتلندا".

وتابع اللاعب المصري السابق قائلا: "تفاعل المسلمين مع قضاياهم فورة ارتجالية لم تساندها مراكز القرار الرسمي فى بلدانهم فازداد الخصوم جرأة وهجوم .فهل فى هذه المرة نرى ردا من أصحاب القرار أو كالعادة الشعوب أسبق منهم… وما مقاطعة منتجات فرنسا ببعيد".

يذكر أن الإمارات والمغرب والأردن استدعت سفراء السويد لديها، الخميس، على خلفية حرق مصحف في السويد الأربعاء.