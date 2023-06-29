المدير الرياضي لإنتر ميامي يُحدد موعد تسجيل ميسي لاعبا في الفريق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في مؤتمر صحفي الخميس، وجه مدير الكرة والمدير الرياضي في إنتر ميامي كريس هندرسون سؤالاً حول الموعد المتوقع لظهور ليونيل ميسي لأول مرة مع نادي الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال هندرسون في المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو: "بما يخص ليو، تم الاتفاق على شروط العقد، لكننا نعمل على تسجيل أوراقه مع رابطة الدوري الأمريكي".

وأضاف المسؤول في النادي الأمريكي قائلا: "يحتاج تسجيل الأوراق وقتا للانتهاء منه، لكنني آمل أن يكون كل شيء جاهز في وقت ما منتصف أو أواخر يوليو، لكن الأمر سيعتمد على سرعة الانتهاء من تسجيل الأوراق".

وقد درب مارتينو ميسي في منتخب الأرجنتين خلال بطولتي كوبا أمريكا 2015 و2016 حين وصلا معا إلى نهائي البطولة مرتين في تشيلي والولايات المتحدة الأمريكية.

وعمل الثنائي الأرجنتيني معا أيضا في برشلونة بموسم 2013-2014 دون أن يُحققا إنجازا كبيرا.