أرسنال يعزز صفوفه بكاي هافرتز.. تعرف على أرقام اللاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انضم اللاعب الألماني كاي هافرتز إلى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي بعقد طويل الأمد، قادما من نادي تشيلسي، وفقا لبيان الفريق الإنجليزي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المدير الرياضي في نادي أرسنال، إيدو، على أعقاب إعلان انضمام اللاعب الألماني لفريق "الغانرز": "نحن متحمسون لإحضار كاي إلى النادي والعمل الرائع من قبل الجميع لإكمال هذه الصفقة، هو إضافة مثيرة لتشكيلتنا، والذي سيحقق جودة هجومية رائعة وتعدد في الاستخدامات".

وأضاف: "بصفته صاحب خبرة يبلغ من العمر 24 عاما، يمثل توقيعه خطوة مهمة أخرى في تقوية اللاعبين الموهوبين لدينا في أرسنال، نحن نتطلع إلى العمل معه".

وقال المدير الفني لأرسنال ميكل أرتيتا: "كاي لاعب ذو جودة عالية، لديه براعة كبيرة وهو لاعب ذكي، سيضيف قدرا هائلا من القوة الإضافية على خط الوسط لدينا وتنوعا في لعبنا".

وأضاف: "نرحب بكاي وعائلته في نادي أرسنال لكرة القدم، نحن جميعا متحمسون لبدء العمل معه عندما نبدأ التدريب قبل الموسم قريبا".

من جانبه، قال هافرتز: "إنه لمن دواعي سروري أن انضم إلى هذا النادي الرائع وأن أكون جزءا من عائلة أرسنال، هذا النادي لديه تاريخ كبير، وآمل أن نتمكن من تحقيق الكثير".

وأضاف اللاعب الألماني: "العقلية في فريق أرسنال عالية للغاية ويمكنك أن تشعر بذلك، كان هذا أحد أسباب صعوبة اللعب ضد أرسنال مؤخرا، الهدف هو الفوز بالألقاب وسأبذل قصارى جهدي للقيام بذلك من أجل المشجعين والجميع في النادي".

ولد كاي هافرتز في يونيو/ حزيران 1999، وينشط في مركز الوسط الهجومي، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي باير ليفركوزن الألماني، قبل أن ينتقل لنادي تشيلسي الإنجليزي 2020.

ولعب هافرتز 139 مباراة مع فريق "البلوز"، سجل خلالها 32 هدفا وصنع 15 آخرين، بمختلف المسابقات، وحقق مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.