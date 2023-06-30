دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه لاعب المنتخب السعودي السابق محمد نور، الجمعة، الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على التسهيلات التي قدمتها السلطات السعودية للحجاج خلال أدائهم مناسك الحج، مما أثار تفاعلا بين مغردين.

وقال محمد نور في تصريحاته التي نقلتها قناة (الإخبارية) السعودية الرسمية على صفحتها الرسمية بتويتر: "أحب أشكر خادم الحرمين وولي عهده الأمين صراحة على التسهيلات اللي شوفناها ما شاء الله تبارك الله".

وأضاف محمد نور: "أحب أشكر رجال الأمن فردا فردا، ما قصروا صراحة، يعني أنا شايف بعيني، أنا صورت بنفسي مشاهد كيف هما قاعدين يساعدوا الحجاج إنهم يؤدوا مناسكهم بكل يسر وكل سهولة، الله يعطيهم العافية، وهذا ما هو غريب على مملكتنا الحبيبة".

وأثارت تصريحات محمد نور لاعب نادي اتحاد جدة السعودي السابق، تفاعلا بين مغردين ونشطاء على موقع تويتر.

وأفادت قناة (الإخبارية)، بأن قوات الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة تتأهب في المداخل والمخارج ومنشأة الجمرات لتسهيل تفويج الحجاج"، بحسب (الإخبارية).

ويأتي ذلك فيما يواصل الحجاج رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق بمشعر منى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للحجاج.