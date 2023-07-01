دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي، السبت، رحيل اثنين من محترفيه الأجانب عن صفوف الفريق، وهما الإسباني ألفارو غونزاليز والبرازيلي لويس غوستافو.

وغرّد حساب فريق "العالمي" عبر تويتر: "شكرًا ألڤارو..نتمنى لك التوفيق"، وأضاف: "لويز جوستاڤو..شكرًا لك أمنياتنا لك بالتوفيق".

وكان المدافع الإسباني، ألفارو غونزاليز، (33 عامًا) قد انضمّ لنادي النصر في أغسطس/ آب 2022، وقد شارك في 25 مباراة مع الفريق، سجّل خلالها هدفًا واحدًا.

فيما ارتدى متوسط الميدان البرازيلي، لويس غوستافو، (35 عامًا)، قميص فريق "العالمي" في يوليو/ تمّوز 2022، وخاض 32 مباراة رفقة النادي، أحرز خلالها 6 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

وساهم ألفارو وغوستافو في منافسة نادي النصر على لقب مسابقة دوري "روشن"، خلال الموسم المنصرم، إلّا أن النادي خسر اللقب لصالح منافسه اتحاد جدة.