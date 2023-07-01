دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، السبت، موعد ختام منافسات مسابقة الدوري المصري لموسم 2023/2022، وذلك في أواخر شهر يوليو/ تمّوز الجاري.

ولُعبت 32 جولة حتّى الآن في المسابقة، التي تقرر ختام منافساتها في يوم 26 من الشهر الحالي، بمباراة نادي الأهلي ونظيره المصري المؤجلة من الجولة الـ 30.

كما كشفت رابطة الأندية عن موعد ديربي القاهرة المؤجل من الجولة الـ 31، إذ تقرر أن يلتقي الأهلي مع منافسه الزمالك في 13 يوليو/ تمّوز، على أرض استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر فريق "المارد الأحمر" سلم ترتيب مسابقة الدوري، برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نادي بيراميدز، إلا الأهلي خاض 26 مباراة فقط مع تبقي 5 مباريات مؤجلة، ليكون الأقرب للفوز باللقب.

فيما يقع فريق "الفارس الأبيض" في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة.