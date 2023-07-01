دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد خيراردو مارتينو، المدير الفني الجديد لنادي إنتر ميامي، أن ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس انضما للفريق من أجل المنافسة، مُشيراً إلى أن ظهور النجم الأرجنتيني في الدوري الأمريكي سينعكس إيجاباً على المسابقة.

وسبق للمدرب مارتينو وأن عمل مع ميسي وبوسكيتس في نادي برشلونة الإسباني في موسم 2014/2013، كما تولى تدريب منتخب الأرجنتين خلال بطولتي كوبا أمريكا 2015 و2016.

وعُيّن خيراردو مارتينو، البالغ من العمر 60 عاماً، مدرباً للنادي الأمريكي مؤخراً.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي: "عندما تحدثتُ مع ليو وبوسكيتس تحدثنا حول القدوم من أجل المنافسة، والمنافسة بشكل جيد"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "هذا يحدث لنا على المستوى الشخصي، أحياناً الولايات المتحدة الأمريكية وميامي مرتبطة بفكرة الإجازة (العطلة والراحة)، لكن ليس هذا هو الحال، لا، بل نريد المنافسة".

وتابع بالقول: "هما جاءا من بطولات مليئة بالمنافسة، من كونهما أبطال للعالم، المنافسة في دمائهما، هذا ما جئنا إلى هنا من أجله، هم ليسوا لاعبين يأتون لعدم المنافسة، لن يمنحوا أنفسهم تلك الرفاهية".

وأتمّ خيراردو مارتينو: "من الواضح أن حقيقة أفضل لاعب في العالم قرر اللعب في هذا الدوري، سيكون لهذا تأثير كبير على نمو المسابقة، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة تفقد هذه الأنواع من الفرص، لعب ميسي هنا وفي هذه المسابقة سيجعل الدوري الأمريكي أفضل".