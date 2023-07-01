دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار لاعبو نادي الشرطة العراقي تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد رفعهم نسخًا من القرآن، في بادرة فُسرت بأنها تأتي ردًا على حرق نسخة من القرآن أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى.

وحمل لاعبو نادي الشرطة والكادر الفني في الفريق نسخ من المصحف، قبل انطلاق مباراة النادي مع نظيره القاسم، التي انتهت بفوزه بهدف وحيد عن طريق اللاعب محمود المواس، ضمن منافسات الـ 34 من الدوري العراقي.

فيما رفعت جماهير نادي الشرطة، المتواجدة في مدرجات ملعب الشعب الدولي، يافِطة كُتِب عليها: "القرآن الكريم دستورنا الخالد، والدفاع عنه واجب شرعي على كلّ المسلمين"، في إشارة إلى استنكار حادثة حرق نسخة من القرآن.

كما أظهرت لقطات أخرى لاعبي نادي القاسم وهم يحملون أيضًا نسخ من المصحف، وعلّق عليها حساب الفريق الرسمي على منصة فيسبوك، قائلاً: "القرآن هو جنة هو رفعة هو هداية".