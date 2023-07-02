دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت دعوة مهاجم المنتخب المصري السابق لكرة القدم أحمد حسام (ميدو)، بضرورة اختفاء بعض المسؤولين الموجودين على رأس كرة القدم المصرية، من أجل تطويرها ووقف تراجعها، جدلا وتفاعلا بين النشطاء والمغردين على موقع تويتر.

وانتقد حسام ميدو في تغريداته على صفحته الرسمية بتويتر، الأحد، كلا من جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد عضو رابطة الأندية المصرية، وزعم "أنهما السبب في تراجع مستوى كرة القدم في مصر".

وقال أحمد حسام في تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر: "صباح الخير اوعوا اجازة العيد تنسيكم ان طول عمر ما في عامر حسين وجمال علام بيفكروا لاصلاح وتطوير الكرة المصرية وموجودين على رأس الكرة المصرية ان ااحنا مش هنشوف خير وهنفضل نتراجع في كرة القدم..".

وأضاف أحمد حسام: "والله ما في اي مشكلة شخصية معاهم بس لازم الناس دي تختفي من على الساحه ونجيب شباب مثقفة بتفهم تدير الكورة في مصر"، حسب زعمه.

وأردف "ميدو" في تغريدة أخرى موجها حديثه إلى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة في الدوري المصري: "نصيحة لصديقي احمد_دياب الموسم القادم الفصل الموسم الذي سيحكم عليك فيه الجميع سواء بالنجاح أو الفشل..التغيير واجب كمطلوب دوري منظم عادل على الجميع..مطلوب تغيير في كل شئ مطلوب وجوه جديدة مثقفة تعرف تدير..لا للمجاملات وتأييف جدول المباريات على الكيف..لا لاص اي العقول المتحجرة!!"، حسب قوله.

وأثارت تغريدات أحمد حسام تفاعلا بين من رحب بها ومن انتقدها، ووجه له أحد المغردين نصيحة قال فيها: "روح اعمل حاجة واتكلم كرجل محترف مسؤول، وبلاش شغل العيال اللي بتعمله على الميديا وياليته نافع. خلي بالك ليقطعوا عيشك من الريمونتادا كمان".

ورد ميدو قائلا: "عيشي مكتوب عند الله..موضوع عمرك ما هتفهمه".

وقال مغرد آخر ساخرا: "لازم نجيب شباب تجامل الزمالك وليكن حازم امام مثلا".

وأضاف مغرد ثالث: "مع اختلافى معك فى كل ما تطرحه ولكن اتفق معك فى هذه النقطه طالما من تنتخبه الانديه هو من يدير فلن يكون هناك اصلاح انما الأصلاح حتى لو كان مجلس منتخب يتم الاداره بمجموعه خارجيه محترفه وعندهم خبره فى الإداره".

كما توالت تفاعلات المغردين كالتالي: