دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن اللاعب سيسك فابريغاس، السبت، عبر حسابه على منصة تويتر، اعتزال لعبة كرة القدم، بعد مسيرة كروية استمرت ما يقرب 20 عامًا.

وغرّد اللاعب الإسباني البالغ من العمر 36 عامًا: "ببالغ الحزن حان وقت تعليق حذائي"، مُضيفًا: "سأعتز بكلّ لحظة، من الأيام الأولى في برشلونة إلى أرسنال والعودة إلى البلوغرانا وتشيلسي وموناكو وأخيرًا كومو، من كأس العالم إلى البطولات الأوروبية، الانتصارات في إنجلترا وإسبانيا والفوز بالبطولات الأوروبية، كانت رحلة لن أنساها أبدًا".

وتابع: "إلى كلّ من ساعدني وزملائي والمدربين والمديرين والرؤساء والمالكين، والمشجعين ووكيلي لجميع أفراد عائلتي، من والدي إلى أختي وزوجتي وأولادي، الذين كانوا دائمًا يقدمون لي النصيحة وكانوا دائمًا مرشدين، إلى خصومي الذين شاركت معهم معارك رائعة على أرض الملعب، شكرًا لكم على تقويتي لدي الكثير من الذكريات التي لا تمحى ووجدت أصدقاء على طول الطريق...".

وواصل فابريغاس: "لقد تعلمت أيضًا ثلاث لغات ونمتُ ونضجت خلال رحلاتي، لكنني لستُ حزينًا، لأنني على وشك أن أبدأ مسارًا جديدًا بتدريب فريق كومو B، نادي ومشروع لا أستطيع أن أكون أكثر حماسة بشأنهما، فاز هذا الفريق بقلبي منذ الدقيقة الأولى، التقينا في اللحظة المثالية في مسيرتي، سأبذل قصارى جهدي في هذه المغامرة الجديدة".

وأتمّ فابريغاس: "لذلك، بعد 20 سنة رائعة مليئة بالتضحية والفرح والعاطفة، حان الوقت لنقول شكرًا مرة أخرى، وداعًا لأجمل رياضة في العالم، لقد أحببتُ كل دقيقة فيها".

لعب فابريغاس مع أندية أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني وموناكو الفرنسي وكومو الإيطالي، وكان من أبرز لاعبي خط الوسط حول العالم خلال فترة تألقه، والتي تخللها العديد من الإنجازات الجماعية والفردية، ومنها تحقيق لقب الدوري الإسباني وكأس الملك الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز.

على الصعيد الدولي، مثّل منتخب إسبانيا في 110 مباراة، وحصد معه لقب كأس العالم 2010 ولقب "اليورو" في عامي 2008 و 2012.