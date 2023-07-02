ليفربول يبرم ثاني صفقاته هذا الصيف.. من هو دومينيك سوبوسلاي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الأحد، انضمام اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي إلى صفوفه، بعقدٍ طويل الأمد، قادمًا من نادي لايبزيغ الألماني.

وأصدر فريق "الريدز" بياناً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، حمل الإعلان عن ضمّ اللاعب، بعد إتمام الفحوصات الطبية بنجاح، على أن يتم انتظار تصريح العمل، لتكون ثاني صفقات الفريق، هذا الصيف، بعد التعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في وقت سابق.

سيرتدي اللاعب (22 عامًا) القميص رقم 8. وتحدّث سوبوسلاي لموقع النادي الرسمي عن صفقة انتقاله للفريق، قائلاً: "إنهًا حقا جيدة، لقد استمتعت بالأيام القليلة الماضية، وأتطلع إلى معرفة الجميع بشكل أفضل".

وأضاف سوبوسلاي: "كانت الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية طويلة حقاً، لم يكن الأمر بهذه السهولة، لكن في النهاية أنا هنا، أنا سعيد ولا يمكنني الانتظار للبدء".

وتابع: "ليفربول نادي تاريخي، لاعبون جيدون، مدرب جيد، كلّ شيء جيد، بالنسبة لي كان من المثالي أن أتخذ الخطوة التالية في نادٍ مثل هذا، الجماهير، الملعب، كلّ شيء على ما يرام".

من جانبه، قال يورغن كلوب، مدرب فريق "الريدز": "أعرف كم هو متحمس لوجوده معنا، لذلك من المهم أن يفهم أننا جميعًا متحمسون لوجوده هنا".

ولد دومينيك سوبوسلاي في أكتوبر/ تشرين الأول 2000، وينشط في خط الوسط، وقد بدأ مسيرته الكروية مع نادي ليفرينغ النمساوي 2017، ثم انتقل لنادي ريد بل سالزبورغ النمساوي 2018، قبل أن يرتدي قميص نادي لايبزيغ الألماني 2021.

لعب سوبوسلاي 91 مباراة مع النادي الألماني، سجّل خلالها 20 هدفًا وقدّم 22 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، خاض دومينيك سوبوسلاي 32 مباراة مع منتخب المجر، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع اثنين.