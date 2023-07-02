دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي إنّه انضم لنادي أهلي جدة السعودي من أجل المنافسة على الألقاب، مؤكدًا على أن مسابقة الدوري السعودي للمحترفين (روشن) في طور التطور.

كان أهلي جدة قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن الظفر بخدمات أفضل حارس مرمى حول العالم عام 2021، لمدة 3 سنوات ممتدة حتى عام 2026.

في حوار مع قناة النادي الرسمية عبر يوتيوب، قال ميندي: "أعتقد أولاً أن الدوري السعودي للمحترفين يصبح أفضل، نستطيع أن نرى كلّ الأسماء الكبيرة التي تأتي، وأنا متأكد من أن نجوم آخرين سيصلون قريبًا".

وتابع: "أن أكون جزءًا من نادٍ تاريخي كالأهلي إنه امتياز وشرف كبير، لذلك عندما تواصلوا معي بدأت بمشاهدة بعض الفيديوهات، ورأيت الأجواء الرائعة في مدرجات الملعب، والمشجعون..إنهم مجانين، وأعتقد أنك عندما تلعب كرة القدم على أعلى مستوى كلاعب ما أنت بحاجة له هو مثل هذه الأجواء".

وأضاف ميندي: "أنا أعرف أن هذا النادي طموح جدًا، وأنا أيضًا طموح، لذلك كان الانتقال بالنسبة لي واضحًا وطبيعيًا، بالتوقيع لهذا النادي الرائع... إنه نادي ذو تاريخ عريض وألقاب كثيرة، يريد الفوز في كل مرة، أنا ألعب من أجل الفوز بالألقاب، ومن الطبيعي أن أكون هنا للمنافسة على الألقاب".

ووجّه الحارس السنغالي رسالة لجماهير نادي أهلي جدة، قائلاً: "جمهور الأهلي، أنا سعيد جداً أن أكون هنا، لا يسعني الانتظار حتّى أبدأ، وأن أشاهدكم جميعًا في الملعب، أعتقد أنكم تعرفون لقبي إذ وصلتني الكثير من الرسائل، يطلقون عليّ لقب "إيدو" لذلك باستطاعتكم تسميتي بهذا اللقب..للأهلي جينا".

عن العيش في المملكة العربية السعودية، قال ميندي: "لعبتُ في فرنسا ثم انتقلت إلى إنجلترا، والآن أتيت إلى السعودية، تعجبني هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، والآن أنا مسرور لأن أعيش في جدة، سمعتُ عدة أمور جيدة عنها وأنا سعيد أن أكون هنا، ومتأكد أن عائلتي ستكون سعيدة هنا من ناحية أسلوب الحياة والثقافة، وكلّ الأشياء الجميلة في جدة".