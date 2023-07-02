الهلال السعودي يكشف هوية المدرب الجديد للنادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي، ليلة الأحد، تعيين البرتغالي جورجي جيسوس مديراً فنياً للفريق، على أن يمتد عقده لعام واحد، وحتّى نهاية موسم 2024/2023.

ونشر فريق "الأزرق الهلالي"، عبر حسابه على منصة تويتر، فيديو حمل الإعلان عن تكليف المدرب البرتغالي بالمهام الفنية للفريق، وعلّق قائلاً: "للقصة فصول لم تنتهِ".

وأوضح نادي الهلال أن مراسم توقيع العقد بين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفريق غير الربحية، فهد بن نافل، وجيسوس قد جرت في فندق "فور سيزونز جورج الخامس" في العاصمة الفرنسية باريس.

ونجح فريق "الأزرق الهلالي" في إعادة جورجي جيسوس للعمل مع النادي، إذ سبق للمدرب البالغ من العمر 68 عاماً وأن أشرف على تدريب الفريق بين يوليو/ تمّوز 2018 و يناير/ كانون الثاني 2019.

في الولاية الأولى لجيسوس، قاد نادي الهلال في 17 مباراة في الدوري السعودي، حقق الفوز في 12 مباراة مقابل تلقي هزيمة واحدة، فيما تعادل في 4 مباريات، وحصد برفقة الفريق لقب كأس السوبر.