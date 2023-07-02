دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية انضمام اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لنادي النصر السعودي، بعقدٍ يمتد لـ 3 سنوات وحتّى عام 2026، قادماً من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

فيما ذكر الصحفي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، أن رسوم صفقة انتقال متوسط الميدان الكرواتي لفريق "العالمي" تبلغ 18 مليون يورو (19.5 مليون دولار)، على أن تنتهي الفحوصات الطبية للاعب في يوم الجمعة المقبل.

يبلغ بروزوفيتش من العمر 30 عاماً، وينشط في خط الوسط، ويعد من أبرز اللاعبين في مسابقة الدوري الإيطالي في مركزه.

وانضمّ مارسيلو بروزوفيتش إلى نادي إنتر ميلان في عام 2016، ولعب 330 مباراة مع الفريق منذ ذلك الحين، سجّل خلالها 31 هدفاً وقدّم 43 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، شارك بروزوفيتش في 87 مباراة مع منتخب كرواتيا، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع مثلها.