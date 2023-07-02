بعد أنباء تربطه بأهلي جدة السعودي.. حقائق وأرقام عن روبرتو فيرمينو

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نشر الأحد ، 02 يوليو / تموز 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت تقارير صحفية إن نادي أهلي جدة السعودي في طريقه للظفر بخدمات المهاجم روبرتو فيرمينو، الذي رحل عن نادي ليفربول الإنجليزي بعد نهاية عقده مع الفريق.

وأكدت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية توصل النادي الصاعد مؤخرًا لدوري "روشن" إلى اتفاقٍ مع المهاجم البرازيلي، لانضمام الأخير إلى صفوف الفريق.

ولد فيرمينو في أكتوبر/ تشرين الأول 1991، وينشط في مركز المهاجم، واُعتبر من أفضل المهاجمين بين لاعبي جيله، وخلال فترة تألقه مع "الريدز".

بدأ فيرمينو مسيرته مع نادي فيغورينسي البرازيلي، ثمّ ارتدى قميص نادي هوفنهايم الألماني عام 2011، قبل أن ينتقل لنادي ليفربول عام 2015.

برز بقوة مع "الريدز"، شارك معه في 362 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 111 هدفًا وقدّم 79 تمريرة حاسمة.

وحصد فيرمينو عددًا من الألقاب مع ليفربول، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

فيما مثّل منتخب البرازيل في 55 مباراة دولية، أحرز خلالها 17 هدفًا وصنع 7 آخرين.

وتبلغ قيمته السوقية 18 مليون يورو (19.5 مليون دولار)، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".