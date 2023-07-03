دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة تويتر مع لقطات مصورة تظهر طريقة احتفال لاعبي منتخب قطر بالفوز على المكسيك بهدف دون مقابل، في ختام دور المجموعات من بطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)، ليبلغ "العنابي" الدور ربع النهائي.

وأظهرت اللقطات احتفال لاعبي منتخب قطر في "المنطقة المختلطة" عبر تشغيل أغنية "سطلانة" والرقص عليها.

وسبق وأن احتفل لاعبو نادي الأهلي المصري بهذه الطريقة، بعد فوزهم على منافسهم الوداد المغربي، وتحقيقهم لقب دوري أبطال إفريقيا، ولاقت حينها رواجاً وتفاعلاً كبيراً.

وتعود الأغنية للمغنيين المصريين عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، وحصدت ما يقارب 12 مليون متابعة منذ إطلاقها قبل شهرين تقريبا على منصة يوتيوب.

إليكم أبرز التعليقات على طريقة احتفال لاعبي "العنابي":