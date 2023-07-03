الكشف عن راتب ليونيل ميسي مع إنتر ميامي وكواليس صفقة انضمامه للنادي

(CNN) -- من المقرر أن يكسب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي ما بين 50 و 60 مليون دولار سنويًا عندما ينضم إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، حسبما قال المالك الجزئي للنادي، خورخي ماس، لصحيفة "El Pais" الإسبانية في مقابلة.

وهذا ما يجعل ميسي اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بأكثر من 40 مليون دولار، وفقًا لمتتبع الراتب الرياضي "Spotrac".

ويعد اللاعب السويسري شيردان شاكيري صاحب الأجر الأعلى في المسابقة، في الوقت الحالي، إذ ينال أجرًا سنويًا وقدره 8153000 دولار.

تم تجاوز أرباح ليونيل ميسي المحتملة على أرض الملعب من قِبل منافسه كريستيانو رونالدو، منذ فترة طويلة، وهو الذي يتقاضى 75 مليون دولار من راتبه، بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي، وفقًا لمجلة "فوربس".

وأكد خورخي ماس لصحيفة "El Pais" أنه سيتم استكمال أجر اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا بضمان أن يكون جزءًا من ملكية النادي بمجرد تقاعده، بالإضافة إلى اقتطاع من أرباح صفقة البث بين مسابقة MLS و "Apple TV"، ونصيب من مبيعات قمصان أديداس.

وأشار المالك الإداري إلى أن شرط "Apple TV" كان "مهماً جداً" في إتمام الاتفاقية

وكشف ماس أن المفاوضات حول وصول ميسي استمرت ثلاث سنوات، شارك فيها والد ليونيل ووكيله، خورخي، بالإضافة إلى ديفيد بيكهام، زميل ماس، الّذي تحدث إلى ميسي "فقط عن الجانب الكروي من الأشياء".

المالكون متفائلون بشأن احتمالية نمو الدوري بعد وصول نجم منتخب "التانغو"، إذ صرّح خورخي ماس أن وصول اللاعب الفائز بكأس العالم "سيرفع الدوري إلى مستوى آخر" إلى "واحد من أفضل دوريين أو ثلاث دوريات حول العالم".

وفيما يتعلق باللاعبين الآخرين الذين سينضمون إلى ميسي في نادي إنتر ميامي، أكد ماس أن زميله السابق في برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، قد وقع مع الفريق، قائلاً: "كان من المهم بالنسبة لنا أن نحيط بميسي لاعبين من عياره".

وأوضح خورخي ماس أن اثنين آخرين من زملائه السابقين في برشلونة كانوا يجرون محادثات مع نادي إنتر ميامي، وهما جوردي ألبا ولويس سواريز، بالإضافة إلى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وبحسب ما ورد من المقرر أن يخوض النجم الأرجنتيني أول مباراة له مع النادي في 21 يوليو/ تمّوز، ضدّ نادي كروز أزول المكسيكي.