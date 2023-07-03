نجم جديد في السعودية.. نادي النصر يضم مارسيلو بروزوفيتش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي، الاثنين، ضمّ اللاعب مارسيلو بروزوفيتش إلى صفوف الفريق، لمدة 3 سنوات حتّى عام 2026، قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

ونشر حساب فريق "العالمي"، عبر حسابه على منصة تويتر، فيديو حمل الإعلان عن الظفر بخدمات متوسط الميدان الكرواتي، قائلاً: "كلّ الأعين تريده لكنّه اختار ‎النصر".

وكان الصحفي المختص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، قد ذكر أن رسوم صفقة انتقال بروزوفيتش إلى نادي النصر تبلغ 18 مليون يورو (19.5 مليون دولار).

يبلغ مارسيلو بروزوفيتش من العمر 30 عامًا، وينشط في خط الوسط، ويعد من أبرز اللاعبين في مسابقة الدوري الإيطالي في مركزه.

وانضمّ بروزوفيتش إلى نادي إنتر ميلان في عام 2016، ولعب 330 مباراة مع الفريق منذ ذلك الحين، سجّل خلالها 31 هدفًا وقدّم 43 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، شارك مارسيلو بروزوفيتش في 87 مباراة مع منتخب كرواتيا، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع مثلها.