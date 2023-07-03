أغلى صفقات الفريق.. نيوكاسل يونايتد يتعاقد مع تونالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الاثنين، انضمام اللاعب ساندرو تونالي إلى صفوف الفريق، بعقدٍ مدته 5 سنوات حتّى عام 2028، قادمًا من نادي إسي ميلان الإيطالي.

وتعد صفقة متوسط الميدان الإيطالي (23 عامًا) هي الأولى لفريق "الماكبايس" في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "يورو سبورت" أن رسوم الصفقة بلغت 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار)، لتكون أغلى صفقات الفريق المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقال تونالي على أعقاب توقيعه مع الفريق: "أود أن أشكر نيوكاسل يونايتد لأنهم يمنحونني فرصة كبيرة في مسيرتي، أريد رد الثقة على أرض الملعب، وأبذل كلّ ما لدي، كما كنت أفعل دائماً، أنا متحمس حقاً للعب في سانت جيمس بارك، ولا أطيق الانتظار لأشعر بدفء الجماهير".

من جانبه، قال إيدي هاو، مدرب النادي: "يسعدني أن أرحب بساندرو في نيوكاسل يونايتد، إنّه موهبة استثنائية ولديه العقلية والجسدية والسمات الفنية التي تجعله مناسبًا لنا بشكل كبير".

وأضاف هاو: "في سن الـ 23، يتمتع ساندرو بالفعل بخبرة مهمة كلاعب رئيسي في إحدى بطولات الدوري الكبرى في أوروبا وفي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى اللعب مع منتخب بلاده، لكن لديه أيضًا الفرصة والإمكانات للنمو والتطور معنا، وأنا متحمس لإضافته إلى فريقنا بينما نقترب من الموسم المثير القادم".

بدأ ساندرو تونالي مسيرته مع نادي بريشيا الإيطالي 2018 قبل أن ينتقل لنادي إسي ميلان 2020، ولعب مع الأخير 130 مباراة، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 7 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، يمتلك تونالي 14 مباراة مع منتخب إيطاليا، صنع خلالها هدفين.