أسطورة ليفربول في الدوري السعودي.. ستيفن جيرارد يتولى تدريب الاتفاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عُيّن الإنجليزي ستيفن جيرارد مديرًا فنيًا لنادي الاتفاق، حسبما أعلن النادي السعودي عبر حسابه على منصة تويتر، الاثنين.

ونشر نادي الاتفاق فيديو لأبرز اللقطات لنجم نادي ليفربول السابق كلاعب وكمدرب، قائلاً: "هنا منبع الأساطير، يُسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق".

وكان أسطورة "الريدز" (43 عامًا) قد بدأ مسيرته التدريبية مع نادي رينجرز الاسكتلندي 2018، وأشرف على تدريبه ما يقرب 3 سنوات، حقق خلالها مع الفريق لقب الدوري.

وتولى جيرارد تدريب أستون فيلا، الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، في نوفمبر/ تشرين الثاني2021، قبل أن يغادر أسوار الفريق في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد أن خاض معه 40 مباراة، فاز في 13 منها مقابل الهزيمة في 19 مباراة، فيما تعادل في 8 مباريات.

بينما أنهى نادي الاتفاق مسابقة دوري "روشن" الموسم الفائت في المركز السابع، برصيد 37 نقطة.