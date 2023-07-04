دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي، الثلاثاء، رحيل اللاعب جوستافو كويلار عن صفوف الفريق، بعد أن قضى ما يقرب 4 سنوات مع "الأزرق الهلالي"، شهدت عددًا من الإنجازات الفردية والجماعية.



وشكر الهلال متوسط الميدان الكولومبي عبر تغريدة في تويتر، وأرفقها بصورة للبطولات التي حققها اللاعب مع الفريق، أبرزها: الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

كان كويلار قد انضمّ لـ"الأزرق الهلالي" في أغسطس/ آب 2019، وشارك في 125 مباراة مع الفريق، قدّم خلالها 4 تمريرات حاسمة.

وتقرر أن يرتدي جوستافو كويلار قميص نادي الشباب، حسبما أعلن النادي السعودي، على أن يرتبط بعقدٍ مع الفريق لثلاثة مواسم ممتدة حتّى عام 2026.

وأوضح نادي الشباب أن مراسم توقيع العقد جرت في مقر معسكر الفريق في النمسا، بعد أن أتم متوسط الميدان الكولومبي الفحوصات الطبية.

وكشف فريق "الليوث" أن كويلار قد شارك في تدريبات النادي للمرة الأولى.