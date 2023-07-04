دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية انضمام اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي، دون الكشف عن مدة العقد وقيمته.

سبق أن ذكر الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن المهاجم البرازيلي قد أتمّ جزءًا من الفحوصات الطبية، على أن يمتد عقده مع النادي الصاعد مؤخراً لدوري السعودي للمحترفين (روشن) حتّى يونيو/ حزيران 2026.

ولد فيرمينو في أكتوبر/ تشرين الأول 1991، وينشط في مركز المهاجم، واُعتبر من أفضل المهاجمين بين لاعبي جيله.

بدأ فيرمينو مسيرته مع نادي فيغورينسي البرازيلي، ثمّ ارتدى قميص نادي هوفنهايم الألماني عام 2011، قبل أن ينتقل لنادي ليفربول عام 2015.

برز فيرمينو بقوة مع "الريدز"، شارك معه في 362 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 111 هدفًا وقدّم 79 تمريرة حاسمة.

وحصد فيرمينو عددًا من الألقاب مع نادي ليفربول، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

فيما مثّل منتخب البرازيل في 55 مباراة دولية، أحرز خلالها 17 هدفًا وصنع 7 آخرين.

وتبلغ قيمته السوقية 18 مليون يورو (19.5 مليون دولار)، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".