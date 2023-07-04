باللغة العربية.. ستيفن جيرارد يخاطب جماهير نادي الاتفاق السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خاطب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني الجديد للاتفاق السعودي، جماهير الفريق باللغة العربية، في أول تعليق له بعد إعلان تكليفه بالإشراف على تدريب النادي حتّى عام 2025.

ونشر نادي الاتفاق، عبر حسابه على منصة تويتر، سلسلة من الفيديوهات، وقال أسطورة نادي ليفربول خلال الفيديو الأول: "مرحبا، أنا ستيفن جيرارد، أنا اتفاقي"، وأضاف في الثاني: "أنا جاهز"، وتابع في آخر: "هلا الاتفاق".

وتقرر أن يقود جيرارد نادي الاتفاق، الذي أنهى مسابقة دوري "روشن" الموسم الماضي بالمركز السابع برصيد 37 نقطة، بدءاً من المعكسر الخارجي المقرر للفريق تحضيراً للمسابقات المقبلة.

وكان نجم "الريدز" السابق (43 عامًا) قد بدأ مسيرته التدريبية مع نادي رينجرز الاسكتلندي 2018، وأشرف على تدريبه ما يقرب من 3 سنوات، حقق خلالها مع الفريق لقب الدوري.

وتولى ستيفن جيرارد تدريب أستون فيلا، الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021، قبل أن يغادر أسوار الفريق في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد أن خاض معه 40 مباراة، فاز في 13 منها مقابل الهزيمة في 19 مباراة، فيما تعادل في 8 مباريات.