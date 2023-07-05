دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل منتخب مصر لكرة القدم إلى دورة الألعاب الصيفية المقبلة في فرنسا (أولمبياد باريس 2024) للمرة الـ15 في تاريخه، والثانية على التوالي، عقب فوزه على منتخب غينيا بهدف نظيف ضمن مباريات الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، ورشح خبراء ونقاد رياضيون أسماء ثلاثة لاعبين من الفئة العمرية فوق السن للانضمام للمنتخب الأولمبي، وأجمعوا على ترشيح انضمام محمد صلاح حال موافقة ناديه ليفربول، بجانب أسماء أخرى من بينهم تريزيجيه، ومصطفى محمد، وأحمد حجازي.

وحسم المنتخب الأولمبي تذكرة الصعود لأولمبياد باريس عقب صعوده للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وتقضي اللوائح بتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من البطولة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال نجم النادي الأهلي الأسبق، محمد فضل، إن المنتخب المصري نجح في التأهل لأولمبياد باريس 2024 بعد تغلبه على منتخبات قوية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا أن الأهم من المشاركة في الأولمبياد هو تقديم أداء قوي وتحقيق مركز متقدم بإحدى أهم البطولات الكبرى، لنعيد تجربة منتخب المغرب، الذي قدم أداءًا جيدًا في كأس العالم، أسعد الجمهور العربي.

ويرى فضل، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول هو الاختيار الأول للانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي، حيث يعتبر أيقونة الرياضة المصرية، ويمكن أن يساهم بخبراته في مساندة الفريق، بجانب اللاعبين المحترفين في الخارج مثل تريزيجيه، ولاعبين من ناديي الأهلي والزمالك، غير أنه أكد أن حسم الاختيار متروك للمدير الفني للمنتخب الأولمبي بحسب رؤيته الفنية واحتياجات التشكيلة الأساسية، بجانب أن مستوى اللاعبين قبل البطولة سيحسم مسألة الاختيار.

وقال الكابتن طارق يحيي، مدرب نادي الزمالك الأسبق، إن المنتخب الأولمبي لكرة القدم نجح في تحقيق الهدف من مشاركته ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالتأهل لأولمبياد باريس 2024، رغم عدم تقديم أداء جيد في مباريات بطولة أفريقيا، متمنيًا أن يتطور أداء الفريق خلال الفترة المقبلة حتى ينجح في تحقيق ميدالية بمنافسات الأولمبياد.

ورغم عدم تحقيق نتائج كبيرة، نجح المنتخب المصري في صدارة المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة برصيد 7 نقاط جمعها من التعادل مع النيجر، والفوز على كل من مالي بهدف دون رد، والجابون بثنائية نظيفة، ليلاقي المنتخب الغيني في الدور نصف النهائي ويفوز عليه بهدف وحيد، ليتأهل لمواجهة المغرب على لقب البطولة.

وأضاف يحيي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن أداء المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية أظهر نقص خبرة بعض لاعبي الفريق المصري، مما يتطلب ضرورة زيادة احتكاك اللاعبين خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال المشاركة مع أنديتهم أو تنظيم مباريات ودية دولية للفريق، لتحقيق ما نأمله في اقتناص ميدالية بالأولمبياد.

وتأهل المنتخب المصري للأولمبياد 14 مرة، شارك في 12 دورة، فيما انسحب من نسختي 1956، 1980، ولم يحقق المنتخب أي ميداليات طوال مشاركاته السابقة، وكان أفضل إنجاز تحقيق المركز الرابع في نسختي أمستردام عام 1928، وطوكيو عام 1964.

ورشح الكابتن طارق يحيي، المحترفين الثلاثة محمد صلاح، ومحمود حسن الشهير بتريزيجيه، ومصطفى محمد للانضمام للمنتخب الأولمبي لتدعيم صفوفه بمباريات أولمبياد باريس 2024، ضمن اختيارات اللاعبين فوق السن الأولمبي، لما يمتلكوه من مستوى فني واحتراف في كبرى الدوريات الأوروبية مما يساعدهم على تحقيق مراكز متقدمة في الأولمبياد.

وفي آخر مشاركة لمنتخب كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020، ضم المنتخب بين صفوفه 3 لاعبين كبار فوق السن الأولمبي وهم محمد الشناوي، وأحمد حجازي، ومحمود الونش.

فيما أشاد الكابتن أيمن يونس، نجم نادي الزمالك الأسبق، بأداء منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، خلال مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، ونجاحه في التأهل لأولمبياد باريس 2024، مضيفًا أن المنتخب يضم بين صفوفه العديد من المواهب المميزة، القادرة على تقديم أداء جيد في الأولمبياد يفتح لها باب الاحترافي الخارجي.

واتفق يونس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، مع ما ذكره طارق يحيي من نقص خبرة لاعبي المنتخب المصري بسبب عدم مشاركتهم بصفة أساسية مع أنديتهم محليًا، في حين تمثل هذه الفئة العمرية قمة النضوج للاعبي المنتخبات الأوروبية وأمريكا اللاتينية مما يصعب من مهمة تحقيق ميدالية بالأولمبياد، ولكنه ليس أمرًا مستحيلًا.

وخاص المنتخب المصري 36 مباراة بمنافسات الأولمبياد خلال مشاركاته في 12 نسخة، محققًا الفوز في 11 مباراة، والهزيمة في 20 مواجهة، وتعادل في 5 مباريات فقط.

ويرى أيمن يونس ضرورة ضم 3 لاعبين فوق السن بمراكز حراسة المرمى، والدفاع مفضلًا وجود مدافع يتميز بالطول وقوة البنية الجسمانية مُرشحًا الاختيار ما بين أحمد حجازي ومحمود الونش عقب تعافيهما من الإصابة، إضاغة إلى رأس حربة لتدعيم المنتخب المصري في الأولمبياد، مضيفًا أنه حال موافقة ليفربول على مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد يجب أن يكون الاختيار الأول للمدرب البرازيلي ميكالي.

وسبق أن رفض ليفربول انضمام محمد صلاح للمنتخب المصري بأولمبياد طوكيو، بسبب خوفه من تعرضه للإرهاق أو الإصابة، وقد يتكرر نفس الأمر لأن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس ستقام خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب.

فيما قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن المنتخب المصري نجح في تحقيق هدفه الأول بالصعود لأولمبياد باريس 2024، ويتبقى أن يحقق هدفه الثاني بالحفاظ على لقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة للعام الثاني على التوالي، مضيفًا أن الأهم من الصعود للأولمبياد تحقيق أداء ممتع بالدورة، خاصة أن مصر لديها تاريخ من المشاركات في الأولمبياد وسبق أن حققت المركز الرابع في أولمبياد طوكيو عام 1964، كما أن تحقيق المغرب المركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة فتح باب للمنتخبات العربية للحلم بالمنافسة على مراكز متقدمة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره المغربي في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة السبت المقبل.

وأكد المستكاوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن محمد صلاح الاختيار الأول للانضمام للمنتخب ضمن الثلاث لاعبين فوق السن المسموح المشاركة مع الفريق، كما يمكن اختيار ما بين تريزيجية ومصطفى محمد أو أحد اللاعبين المميزين بخط الوسط، مثل حمدي فتحي.