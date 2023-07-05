الأهلي المصري يودع حمدي فتحي.. واللاعب بطريقه للاحتراف في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نادي الأهلي المصري على وداع وشكر لاعبه حمدي فتحي، الذي قرر الرحيل عن صفوف "المارد الأحمر" والاحتراف في الدوري القطري مع نادي الوكرة.

ونشر الأهلي، عبر حسابه في تويتر، صورة لمتوسط الميدان البالغ من العمر 28 عامًا، برفقة البطولات، قائلاً: "شكرًا حمدي فتحي".

وانضمّ فتحي إلى "المارد الأحمر" عام 2019، ومنذ ذلك الحين لعب مع الفريق 152 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 14 هدفًا وقدّم 9 تمريرات حاسمة.

وحقق حمدي فتحي عددًا من الألقاب مع الأهلي، أبرزها: دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر.

وكان نادي الوكرة قد أعلن عن وصول متوسط الميدان المصري إلى العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدًا للتعاقد الرسمي مع الفريق.