رسميًا.. نادي باريس سان جيرمان يعلن عن مدربه الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، تعيين الإسباني لويس إنريكي مديرًا فنيًا للفريق، لمدة عامين، خلفًا للمدرب كريستوف غالتيير.

وتحدّث المدرب البالغ من العمر 53 عامًا عقب تكليفه بالمهام الفنية للنادي الباريسي، قائلاً: "فكرتي عن كرة القدم هي كرة القدم الهجومية التي تستمتع بها الجماهير، يسعدني أن أكون هنا لتعلم لغة جديدة واكتشاف مدينة جديدة".

وأضاف إنريكي: "ليس لدي شك في أنه سيكون لدينا فريق رائع، يتعين البحث عن الفوز بالألقاب، أن يكون لدينا هدف مشترك، وأشكر النادي والرئيس والمدير الرياضي على الثقة".

ورحل غالتيير عن باريس سان جيرمان بعد أن قضى موسم 2023/2022 مع الفريق، وقد قاده في 50 مباراة، حقق الفوز 34 مرة مقابل الهزيمة 10 مرات، فيما تعادل في 6 مباريات.

وحصد غالتيير برفقة النادي الباريسي لقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر، إلّا أنه أخفق في قيادة الفريق لأدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا.