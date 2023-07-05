دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر يونايتد، الأربعاء، تدعيم صفوفه باللاعب ماسون ماونت، قادمًا من نادي تشيلسي، على أن يرتبط بعقدٍ مع الفريق حتى يونيو/ حزيران 2028، مع خيار التمديد لموسم آخر.

وذكر موقع "يورو سبورت" أن رسوم الصفقة بلغت 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار).

وتحدّث اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، عقب انضمامه إلى فريق "الشياطين الحمر"، قائلاً: "ليس من السهل ترك النادي الذي نشأت فيه، لكن مانشستر يونايتد سيقدم تحديًا جديدًا مثيرًا خلال المرحلة التالية من مسيرتي".

وأضاف ماونت: "بعد أن تنافست ضدهم، أعرف مدى قوة الفريق الذي انضممت إليه، ولا أطيق الانتظار لأكون جزءًا من تلك المجموعة والفوز بالبطولات الكبرى".

وتابع بالقول: "يمكن للجميع أن يرى أن النادي قد خطى خطوات كبيرة للأمام تحت قيادة إريك تين هاغ، بعد أن التقيت بالمدرب وناقشت خططه، لم أستطع أن أكون أكثر حماسة لخوض المواسم المقبلة، وأنا مستعد للعمل الشاق المتوقع هنا".

وأتمّ ماسون ماونت: "أنا طموح للغاية، أعرف كم يكون شعور الفوز بالبطولات الكبرى رائعًا وما يتطلبه الأمر، سأبذل قصارى جهدي لتجربة نفس الشعور مرة أخرى في مانشستر يونايتد".

نشأ لاعب الوسط الهجومي، ماونت، مع "البلوز"، وظهر مع الفريق الأول عام 2019، ولعب منذ ذلك الحين 195 مباراة سجّل خلالها 33 هدفًا وقدّم 37 تمريرة حاسمة، كما حصد برفقة النادي عدداً من الألقاب، أبرزهاً: دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وشارك ماونت في 36 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع مثلها.