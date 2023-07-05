بعد بلوغه النهائي الإفريقي.. منتخب مصر يصعد لأولمبياد باريس 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بلغ منتخب مصر الأولمبي نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، بعد فوزه على منتخب غينيا بهدف دون رد، في مواجهة أقيمت في المغرب، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وأحرز محمد شحاتة هدف منتخب "الفراعنة" الأولمبي الوحيد، عند الدقيقة الثامنة، عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وصعد منتخب مصر تحت 23 عاما إلى أولمبياد باريس 2024، إذ يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الإفريقية للأولمبياد، فيما يخوض صاحب المركز الرابع ملحق مؤهل لها.

وهنأ الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر تويتر، المصريين بهذا "الإنجاز"، متمنيا "دوام التوفيق والإنجازات للكرة المصرية".