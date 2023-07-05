أهلي جدة السعودي يتعاقد مع فيرمينو.. والمهاجم البرازيلي يتحدث بالعربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعاقده مع اللاعب روبرتو فيرمينو، لمدة 3 سنوات وحتّى عام 2026، بعد أن أنهى المهاجم البرازيلي عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ونشر نادي أهلي جدة، عبر حسابه على منصة تويتر، فيديو حمل الإعلان عن الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، وقد تحدّث الأخير خلاله باللغة العربية، قائلاً: "أنا فيرمينو، للأهلي جينا".

وتعتبر صفقة فيرمينو للنادي الصاعد مؤخراً لدوري "روشن" هي الثانية من نوعها هذا الصيف، إذ سبق وأن كشف الفريق عن ضمّ الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وكان روبرتو فيرمينو قد بدأ مسيرته مع نادي فيغورينسي البرازيلي، ثمّ ارتدى قميص نادي هوفنهايم الألماني عام 2011، قبل أن ينتقل لنادي ليفربول عام 2015.

وبرز فيرمينو بقوة مع "الريدز"، شارك معه في 362 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 111 هدفاً وقدّم 79 تمريرة حاسمة.

وحصد روبرتو فيرمينو عدداً من الألقاب مع نادي ليفربول، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

على الصعيد الدولي، مثّل منتخب البرازيل في 55 مباراة، أحرز خلالها 17 هدفاً وصنع 7 آخرين.